Vrees voor zeker 2.000 doden bij overstromingen in Libië: “Hele woonwijken weggespoeld”

Met name het oosten van Libië werd de afgelopen twee dagen getroffen door overstromingen veroorzaakt door storm Daniel – met name de steden Derna en Benghazi, de regio rond Al Jabal al Akhdar, en de buitenwijken van Al-Marj. Door de overstromingen zouden heel wat gebouwen ingestort zijn, en wegen zwaar beschadigd zijn.

De officiële dodentol staat voorlopig op 27, maar dat zijn erg voorlopige cijfers. Met name de stad Derna – waar twee dammen het begaven door het vele water – is namelijk onbereikbaar door zware schade, het water zou er op sommige plaatsen tot drie meter hoog staan. Het Rode Kruis spreekt over zeker 250 doden. De stad is uitgeroepen tot rampgebied.

“Vrezen voor 2.000 doden”

Volgens premier Osama Hamad van de oostelijke regering is de dodentol in realiteit nog veel hoger. “Enkel in Derna vrezen we al voor 2.000 doden, en daar zijn ook duizenden mensen vermist”, aldus Hamad. “Overstromingen hebben er hele woonwijken weggespoeld.” Veel slachtoffers zouden door het water naar de Middellandse Zee meegesleurd zijn en vervolgens verdronken.

Op beelden op sociale media is te zien hoe wagens worden meegesleurd door het water in de straten van Derna, volgens het Rode Kruis zijn er ook veel gebouwen in de stad ingestort als gevolg van de wateroverlast. “Ik kon nog net vluchten met mijn familie”, vertelt inwoner Saleh al-Obaidi. “Maar andere mensen werden wakker en ontdekten dat hun huis volledig ingesloten was door het water.”

Verdeeld land

Libië is zwaar verscheurd door een aanhoudend politiek conflict. De nationale interim-regering van Abdelhamid Dbeibah heeft maar weinig invloed in het oosten van het land: daar heerst de regering van Hamada, die echter niet internationaal erkend is. Beide regeringen kondigden drie dagen van rouw af.

De Verenigde Naties houden de situatie naar eigen zeggen nauwlettend in de gaten. Storm Daniel – die eerder al Griekenland en Turkije trof – wordt maandag verwacht in het westen van Egypte, ook daar waarschuwt de meteorologische dienst voor mogelijk zware regenval.

