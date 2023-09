Looise woning na dakbrand onbewoonbaar

In Tessenderlo is een woning onbewoonbaar verklaard nadat er brand ontstond in het dak. Er vielen geen gewonden maar de schade is aanzienlijk.

In Tessenderlo in de Schrikhoek op de kruising met de Schoterheide is maandagmiddag een brand in een woning uitgebroken. “We hebben een oproep gekregen van een woningbrand. Een dakwerker was op dat moment roofing aan het branden op de garage maar dat is dan overgeslagen op de hoofdwoning”, aldus brandweerofficier Marc Coenen van brandweerzone Zuid West Limburg.

© Zahra Boufker

“Bij aankomst ging het om een uitslaande dakbrand.” De bewoners van de woning waren op het moment van de brand thuis. “De woning is onbewoonbaar verklaard. Voor het bejaard hulpbehoevend koppel wordt door het gemeentebestuur van Tessenderlo onderdak en een oplossing gezocht. Gelukkig waren ze tijdig buiten geraakt. Ze zijn ongedeerd.”

“De schade is aanzienlijk. Heel het dak is weg, verbrand. En er is aanzienlijke waterschade op het eerste verdieping door bluswerken. We hebben ook een puntgevel die dreigde om te vallen moeten aanpakken. Er is heel veel schade, ja.”

© Zahra Boufker

Roofing

De oorzaak van de brand is bekend. “Een dakwerker was roofing aan het gieten op het plat dak. Een stuk daarvan is naar het andere dak gegaan en zo is de brand ontstaan. We hebben toch enige tijd nodig gehad om het brand onder controle te krijgen.” De woning is met lint afgespannen. “Op het dak lagen wel asbestleien. Die hebben zich verspreid over het hele perceel daarom werd de woning afgespannen. Een gespecialiseerde firma komt dit schoonmaken.”

De straat werd een aantal uren verkeersvrij gemaakt door de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo. (zb)

© Zahra Boufker