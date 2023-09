Hasselt

In de Hasseltse Rozenstraat zitten 28 bewoners, voor het merendeel 70’ers en 80’ers, sinds vrijdag ‘opgesloten’ in hun flats omdat de lift het niet meer doet. “We hebben maandagochtend meteen het onderdeel besteld, maar we weten niet wanneer dat komt”, klinkt het bij Wonen in Limburg.