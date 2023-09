Bijzondere beelden uit stadhuis Blankenberge: honderden boeken staan te drogen in inkomhal na waterlek

Blankenberge

Een bijzonder zicht in het stadhuis van Blankenberge maandag: honderden boeken en documenten, waarvan sommigen uit de 19de eeuw, staan daar te drogen in de inkomhal. Na een lek in het stadsarchief moesten ze in allerijl gered worden van waterschade. En daarom gingen medewerkers van het lokaal bestuur een hele dag aan het zeulen. “Ik ben hen enorm dankbaar”, zegt stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester.