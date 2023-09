In België gezocht kopstuk van motorbende No Surrender opgepakt in Nederland

De Nederlandse politie heeft de 42-jarige Elhassan A. opgepakt op een camping in Lochem, in de provincie Gelderland. De ‘captain’ van motorbende No Surrender werd sinds december 2022 gezocht nadat hij in Brussel en Antwerpen veroordelingen tot in totaal tien jaar cel had opgelopen. Dat meldt de Nederlandse politie. “De man zit vast en de rechtbank van Amsterdam beslist over zijn overlevering naar België”, klinkt het.

De Duitser was eerst lid was geweest van motorclub Satudarah, maar was nadien gaan behoren tot No Surrender, en had het tot ‘captain’ van die motorbende geschopt. In juni 2022 had de Antwerpse correctionele rechtbank hem veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor inbreuken op de wapenwet en deelname aan een criminele organisatie.

In mei 2021 had het ‘snelle respons’-team (SRT) van de Antwerpse politie op de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout een Renault Twingo en een Ford Focus tegengehouden, met aan boord vijf leden en aspirant-leden van No Surrender. Die waren gewapend met een geladen pistool, een machinepistool type AK, en een schietensklaar machinepistool type Scorpion, en hadden handschoenen en bivakmutsen bij.

Uit het onderzoek was gebleken dat de vijf naar alle waarschijnlijkheid een strafexpeditie vormden die op weg was naar een zekere A. A. Die werd door de motorbende beschuldigd van diefstal en moest onder druk gezet worden om de gestolen goederen terug te geven. De opdracht voor de strafexpeditie kwam volgens de rechtbank duidelijk van ‘captain’ Elhassan A., ‘Gold President’ Herman B., en diens zoon ‘Nomad’ Dave B.

Tweede veroordeling

Enkele maanden na die eerste veroordeling, in november 2022, legde de Brusselse correctionele rechtbank Elhassan A. een gevangenisstraf van zes jaar op voor mensenhandel, uitbuiting van de prostitutie, en lidmaatschap van een criminele organisatie, omdat hij een vrouw had gedwongen zich te prostitueren.

Het slachtoffer stapte in juli 2021 naar de politie en verklaarde dat ze sinds 2014 de ‘eigendom’ was van Elhassan A., en dat die haar gedwongen had zich te prostitueren in Duitsland. Nadien zou ze op vraag van Herman B., ‘Gold President’ bij No Surrender, eerst naar Maaseik en vervolgens naar Zwolle gebracht zijn om zich daar te prostitueren. Eind juni 2021 was de vrouw dan in Brussel terechtgekomen. Na haar verklaring werd de vrouw begeleid door Pag-Asa en verbleef ze op een geheime locatie, maar na contact met Elhassan A. verliet ze die locatie en keerde terug naar Nederland.

Volgens het parket waren er wel wat nuances aan te brengen aan het verhaal van het slachtoffer, maar waren er voldoende bewijzen om tot een veroordeling te komen, een zienswijze die gedeeld werd door de rechtbank. In datzelfde proces werden ook ‘Gold President’ Herman B. en No Surrender-lid Kevin P., die allebei ook in Antwerpen terecht hadden gestaan, veroordeeld, respectievelijk tot veertig maanden cel en twee jaar cel. Voor Elhassan A., die verstek had laten gaan, werd de onmiddellijke aanhouding bevolen.

Gezocht

Het Belgische Fugitive Active Search Team kon achterhalen dat de man zich vermoedelijk in Nederland schuilhield en verwittigde de collega’s van het FASTNL van de Landelijke Eenheid. “Het onderzoek leidde naar een camping in Lochem waar de man verbleef”, meldt de Nederlandse politie. “De Dienst Speciale Interventies heeft de man aangehouden, omdat hij als vuurwapengevaarlijk bekend staat. De man zit vast en de rechtbank van Amsterdam beslist over zijn overlevering naar België.”