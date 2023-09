Minister trekt portemonnee open: Koninklijke Atletiek Club Genk gaat piste vernieuwen

Koninklijke Atletiek Club Genk is de enige Limburgse atletiekclub die kan rekenen op extra steun van de minister. Om het gemiddelde sportniveau in Vlaanderen op te trekken, wil hij sportclubs aanmoedigen om hun atletiekpistes te verbeteren. Zestig procent van de kostprijs daarvan zou Vlaanderen dragen. Achttien clubs zijn ingegaan op het voorstel van Weyts waardoor er in totaal 15 miljoen geïnvesteerd wordt waarvan bijna 9 miljoen gedragen wordt door Sport Vlaanderen.

Prijskaartje: 470.000 euro

“We zagen onze kans schoon”, zegt Frank Corthouts, voorzitter van de Koninklijke Atletiek Club Genk. “En ons dossier is aanvaard. We gaan zorgen voor een nieuwe toplaag en ook de verlichting rondom de piste wordt vernieuwd. De totaalprijs bedraagt zo’n 470.000 euro. We kunnen hierbij ook rekenen op steun van de stad Genk, de scholen die er ook gebruik van maken en op eigen middelen. In 2007 is heel het terrein vernieuwd. Nu was het tijd om de toplaag aan te passen. In de loop van 2024 zullen de werken uitgevoerd worden.” (cn)