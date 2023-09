Polly et Les Quatre Snaar is een tienkoppige band uit Genk. — © rr

Genk

Ze spelen eigenzinnige covers – Black Sabbath op ukelele… – en het geluid van hun debuutplaat werd in de beroemde Londense Abbey Road Studios nog bijgeschaafd. Polly et Les Quatre Snaar is helemaal klaar voor hun liveshows in Sala Polska in Waterschei.