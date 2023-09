Zonovergoten Boerenmarkt in Nieuwerkerken lokt veel volk

Al voor zeven uur ’s ochtends streken de vroegste vogels neer voor de rommelmarkt rond het gemeenteplein van Nieuwerkerken. Er kwam nog een pak meer bedrijvigheid vanaf negen uur, want toen werd er ontbijt en ander lekkers geserveerd. En dat viel duidelijk in de smaak. “We hebben 39 kilo deeg gemaakt”, zo vertelt Claire Kempeneers van Ferm. “In totaal hebben we daar bijna tweeduizend wafels van gebakken, en die waren allemaal op!” En ook aan de drankstanden werd er erg veel verkocht. “Nog nooit is het zo warm geweest tijdens de rommelmarkt hier! Met dat warme weer zijn we extra drank moeten gaan bijhalen. Want heel wat mensen zijn ondanks de hitte toch gekomen. We hadden ook aan onze leden gevraagd om zo veel mogelijk tenten mee te brengen voor extra schaduw op het kerkplein. Dat was goed gelukt, en zo konden de mensen toch nog genieten van de activiteiten en de muziekoptredens. En ook de vele standjes kregen heel wat bezoekers over de vloer”, zegt Johnny Poelmans, ondervoorzitter van het organiserende Basket Nieuwerkerken. “We zijn heel tevreden over de opkomst. Het geld kunnen we heel goed gebruiken voor onze basketclub, want alle lidgelden en verzekeringspremies zijn sterk gestegen. We bedanken graag alle bezoekers en ook de vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt!” len