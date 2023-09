Carry Goossens verrast Danni Heylen, die 50 jaar op de planken staat: “You’re simply the best!”

Een geëmotioneerde Danni Heylen werd zondagavond in het Fakkeltheater onverwacht in de bloemen gezet omdat ze deze maand precies vijftig jaar op de planken staat. Terwijl het enthousiaste publiek haar naam scandeerde, zette Carry Goossens zijn collega in de bloemen.

Danni Heylen dacht dat ze gisteren gewoon de laatste extra voorstelling speelde van de succeskomedie Frank wordt Francine, maar tijdens het slotapplaus stapte collega-acteur en schrijver Jeroen Maes plots naar voor.

“Het is voor Danni een speciale tijd: ze staat deze maand vijftig jaar op de planken. Voor zo’n schitterende carrière willen we haar in de bloemen zetten. Maar dat doen we niet zelf. We halen er iemand bij met wie ze vaak samen op de planken stond én televisie maakte”, zo kondigde Jeroen Maes acteur Carry Goossens aan.

Terwijl Danni haar tranen wegslikte, bedankte ze in de eerste plaats haar “geweldige collega’s”. “Zonder hen zou ik het niet kunnen. Ik ben geen einzelgänger. Ik moet kunnen samenspelen”, reageerde Danni, die het nog altijd zo naar haar zin heeft op het podium dat ze niet aan stoppen denkt: “Vijftig jaar, dat is zogezegd fin de carrière, maar ik heb het zó naar mijn zin. Ik hoop dat het goed blijft in mijn hoofd, en dan ga ik misschien nóg wel een stuk spelen.”

© Dieter Bacquart

Een uitspraak die op gejuich werd onthaald door de toeschouwers in de uitverkochte zaal. Nadat Carry Goossens haar een grote bos bloemen had overhandigd en even gegrapt had over haar rol in Frank wordt Francine, vatte hij in één zin samen waarom hij zo graag en vaak met Danni werkt: “Ik weet het zeker: you’re simply the best.”

Danni Heylen studeerde in 1973 af aan het conservatorium in Antwerpen, waarna ze aan de slag ging bij het Reizend Volkstheater. Sindsdien is ze niet meer weg te denken uit de theaterzalen, en ook op televisie is ze een graag geziene actrice, met haar rol als Pascale in FC De Kampioenen als hoogtepunt voor het grote publiek. (gvh)