Internationale Rode Kruis moet nog eens 270 banen schrappen op zetel in Genève

Het Internationaal Comité van het Rode Kruis, dat in financiële moeilijkheden verkeert, gaat tegen volgend jaar nog eens 270 banen schrappen op zijn zetel in Genève. Dat heeft het ICRC maandag aangekondigd. Dit jaar werden wereldwijd al 1.500 banen geschrapt.

De 270 extra jobs zijn goed voor ongeveer een vijfde van de 1.400 mensen die momenteel tewerkgesteld zijn op de zetel in Genève. In het buitenland zijn ook nog “significante ingrepen” te verwachten, aldus algemeen directeur Robert Mardini tijdens een persconferentie. Die cijfers zullen evenwel pas in november gekend zijn.

De organisatie moet besparen omdat de budgetten die landen toekennen voor humanitaire hulp afgenomen zijn, terwijl de noden nooit eerder zo groot waren. Veel financiële middelen zijn naar Oekraïne gegaan, om het land te helpen in zijn strijd tegen de Russische inval.