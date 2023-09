Zijn broer is prof in Engeland, zelf voetbalt Berend De Norre (24) in… vierde provinciale. “Door de interlandbreak is Casper zaterdag naar mijn wedstrijd kunnen komen kijken. Hij heeft meteen een goede match van me gezien”, lacht de flankaanvaller voor Herk FC B (4A), die tegen Zepperen-Brustem B scoorde (4-2).