Heusden-Zolder

In de Jumbo op de Koolmijnlaan in Heusden is maandagmiddag een winkeldief betrapt. De man had voor ongeveer 150 euro spullen langs de kassa proberen te smokkelen zonder te betalen. Hij werd voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor. Daar betaalde hij uiteindelijk de rekening. Er werd een proces-verbaal opgesteld.