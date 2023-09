Eerste editie van Zilverrock aan Het Meerlehof is schot in de roos

Lummen

Op de zonovergoten helling van woonzorgcentrum Het Meerlehof werd voor de eerste keer Zilverrock georganiseerd. “Een aantal bewoners had in de buurt flyers uitgedeeld. Tussen de 300 aanwezigen zaten dus niet alleen bewoners en hun familie, maar ook andere Lummenaren”, weet Stefan Vanoppré. “Er werd gezorgd voor voldoende schaduwrijke plaatsen. Genenbos Lupt Los organiseerde de optredens van Festeyn en Xandee. De sfeer zat er goed in en er werd zelfs gedanst.” klu