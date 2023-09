Hij voetbalde in Afrika, China en Japan, scoorde in Europa onder andere in Hongarije en Roemenië en maakte ook al achttien goals in de Jupiler Pro League. Nu moet Derick ‘Chuka’ Ogbu voor doelpunten zorgen bij... Bocholt VV. “Met mijn ervaring moet ik deze groep aanvallend zeker iets kunnen bijbrengen. Ik wil zelf ook absoluut weer hogerop”, zegt de 33-jarige Nigeriaan.