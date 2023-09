Nederlandse spaarders krijgen bij Argenta 1,85 procent rente, in België... 0,85 procent

Dat verschil is nog frappanter voor sommige Nederlandse banken die ook in Duitsland actief zijn, zoals ING. Die bank biedt in thuisland Nederland 1,25 procent aan, in België 1,50 procent (inclusief getrouwheidspremie) en in Duitsland maar liefst 3,50 procent. In Duitsland gaat het echter om een rentetarief voor nieuwe klanten voor de eerste zes maanden en tot een bedrag van 50.000 euro. Het basistarief bedraagt 1 procent.

Geld.nl-expert Amanda Bulthuis legt uit dat in Duitsland veel meer spaarbanken actief zijn dan in Nederland. “Banken hebben dus meer concurrentie en moeten dus meer hun best doen om spaarders aan te trekken door middel van hoge rentes”, legt ze uit. Regelmatig overstappen van bank wordt er trouwens gestimuleerd door voor de eerste paar maanden een hogere rente aan te bieden.

Nederlandse banken die in België actief zijn, passen zich dan weer aan de gangbare rentes in ons land aan. Belgische spaarders die hun geld op een rekening van Triodos, NIBC, Medirect of bunq storten, krijgen een lager tarief dan wat Nederlandse spaarders bij die banken krijgen. Enkel bij ING ligt het dus iets hoger.

Behalve ING zijn geen van de Belgische grootbanken actief in Nederland. Kleinere speler Argenta is er sinds eind jaren 80 actief, en biedt er vandaag de dag dus een fors hoger tarief aan dan de Belgische klanten krijgen.

De bank legt uit dat ze in Nederland een andere marktpositie in de spaarmarkt bekleedt. “We zijn er eerder een uitdager, en het is een puur digitaal aanbod”, klinkt het. Daarnaast wijst ze er ook op dat er in Nederland geen bankenheffing door de overheid op spaargelden bestaat, en dat zowel de spaar- als hypotheekrentes er “in het algemeen ook hoger” liggen dan in België.

Eind juni stond 6,5 procent van de spaargelden bij Argenta op een Nederlandse spaarrekening.