Familie Vaes kampioen eierenwerpen in Meldert

Lummen

Tijdens Meldert Kermist is het eierenwerpen een van de topattracties met telkens een gooier en een vanger. Paul Kenens van de Mannenbond: “We kochten 720 verse eieren en op het einde van de wedstrijd toen het al donker was, hadden we er nog 95 over. Bij de heren wonnen Kris Vaes en zoon Yoeri met 45 meter, zijn zus Kyana en moeder Krista Vermeyen haalden het bij de dames met 25 meter. Opvallend was dat de familie Vaes ook in de gemengde reeks met Kyana en vader Kris zegevierden met 20 meter.”

Bert Detongre kon zondag een eitje vangen op een afstand van 25 meter, vorig jaar was dat nog 31 meter. “Ondanks de beschermende kledij zaten zijn schoenen toch nog onder de smurrie”, lacht Paul Kenens. klu