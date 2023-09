Vlaamse Nathalie (30) biedt hulp in verwoeste dorpjes: “Amai, het is hier echt heel erg”

Nathalie was op doorreis in het Marokkaanse Atlasgebergte, vlak bij het epicentrum, toen de aarde vrijdagavond met een kracht van 6,8 begon te beven. De vrouw bezocht het kleine stadje Asni, waar heel wat doden vielen en waar ze zag hoe het huis van een vriend volledig verwoest werd. “Intussen is er een veldhospitaal en een tentenkamp gebouwd, terwijl het leger en de civiele bescherming met de grote middelen aanwezig zijn”, zegt Nathalie maandagnamiddag aan de telefoon.

Muilezel

“Er zijn heel veel manschappen en machines ter plaatse om de slachtoffers te helpen. In slechts enkele dagen tijd is de hulpverlening goed op gang gekomen, zeker in de grote dorpen en de steden, maar er zijn ook veel kleine dorpjes die alleen per muilezel bereikbaar zijn”, luidt het.

© Nathalie Leplang

Terwijl we bellen rijdt de Vlaamse net het dorpje Azgour binnen, waar ze samen met een vriend hulpgoederen zal uitdelen. “Amai, het is hier echt heel, heel erg”, zucht ze. “Azgour is een plaatsje diep in de bergen, waarvan gezegd werd dat hulp broodnodig was. Er staat hier veel politie, en er komt net een ziekenwagen voorbijgereden.” Ook een team met Spaanse hulpverleners is ter plaatse met speurhonden.

De gehavende moskee van Azgour. — © Nathalie Leplang

Nathalie heeft de auto gevuld met zakken met basisvoeding, fruit en wat koekjes en snoep voor kinderen. “Onderweg naar hier zijn we verschillende vrachtwagens én gewone auto’s volgepropt met hulpgoederen tegengekomen, en ook een graafmachine om stenen en rotsblokken te verwijderen en de weg vrij te maken.

© Nathalie Leplang

Zondag is Nathalie inkopen gaan doen in een soort grote supermarkt, waar een medewerker de producten van haar boodschappenlijst bij elkaar zocht in de rekken en in het magazijn. “Er wordt massaal gehamsterd, winkels worden hier bijna leeggekocht”, weet Nathalie. “Heel wat producten ontbreken in de winkelrekken, maar er worden ook veel nieuwe waren aangeleverd.”