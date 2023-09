Enkelband voor Genkenaar die door het lint ging toen agenten hem met kind uit zwembad zetten

Op 14 juli 2023 werd de politie opgeroepen naar het zwembad in Genk om de dertiger, samen met zijn vrouw en kind, buiten te zetten. De vrouw gedroeg zich verbaal agressief en de man was dronken waardoor het gezin niet meer welkom was. Maar ook tijdens de tussenkomst van agenten, liep het mis.

De man schold de agenten uit voor hoerenzonen, bespuwde hen en bedreigde hen met de dood. “Gij kijkt ooit dood naar mij als ge mij niet loslaat”, klonk het. De man gaf voor de Tongerse rechter de feiten toe. “Ze hebben mij voor de ogen van mijn kind op de grond gegooid. Toen heb ik bedreigingen geuit.” Naast de bekentenis van de man, registreerden ook de bodycams van de inspecteurs de feiten. De dertiger werd ook al elf keer correctioneel veroordeeld.

De man kreeg van de Tongerse rechter een straf onder elektronisch toezicht van 8 maanden en een geldboete van 800 euro opgelegd.