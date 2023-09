KSA Lommel-Barrier viert 70-jarig bestaan

Lommel

KSA Lommel-Barrier vierde dit weekend het 70-jarig bestaan. “Het weekend begon met een officieel gedeelte en een gezellige zomerbar met live muziek. Zaterdag was er kinderanimatie en opnieuw onze zomerbar en zondag was er een feestelijk startdag voor al onze leden”, vertelt hoofdleidster Gonne Jansen. “We hebben elke zondag een toffe speelnamiddag met de kinderen. De leiding bestaat uit 14 geweldige mensen die zich elk weekend vrijwillig inzetten.”

In 1954 had burgemeester Van Reempst een café in Lommel-Barrier. Aan zijn toog is het idee ontstaan om een jeugdvereniging op te richten. Op 23 juli 1954 vond er in een klaslokaal een bijeenkomst plaats van enkele studenten, en daarmee was KSA Barrier geboren met negen leden: Louis Jansen, Georges Willekens, Jan Jansen, Jos Vlogaert, Jaak Poets, François Verspreet, Gerard Jansen, Michel Van Velthoven en Fons Hesemans. Voor het eerst gingen ze op trektocht per fiets naar de Scoutsrally in Neerpelt, naar Gerdingen en Hamont. “De eerste keer gingen we op kamp naar Kerkhoven of Kattenbos”, haalt Jaak Poets (83), één van de 9 eerste leden herinneringen op. “Ik ging met paard en kar en had de kar vol matrassen liggen. Die schoven er elke keer af. De leden kwamen met de fiets. Dat waren nog eens tijden.”

Aanvankelijk was er alleen een jeugdbeweging voor jongens. Begin jaren 70 werd door de toenmalige pastoor Walbers een meisjeschiro opgericht. Samen met de pastoor bouwden beide jeugdbewegingen eigenhandig een jeugdlokaal: het Bjöske. In de jaren 80 besloten KSA en Chiro om de handen écht in elkaar te slaan en te fusioneren. KSA-Chiro Barrier was geboren. nma