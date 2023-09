Leopoldsburg Zingt met nieuwe muzikale gangmakers

Leopoldsburg

Toen vorige zomer de plaatselijke muziekgroep Ulysses, de trouwe muzikale begeleiders van Leopoldsburg Zingt, aankondigde om ermee te stoppen, was de toekomst van deze jaarlijkse samenzang een tijdlang onduidelijk. Gelukkig was er met het orkest van Kampenaar Marc Stans nog ander talent in huis om de fakkel over te nemen en omdat het publiek blijkbaar nog niet uitgekeken was op deze formule, organiseerde de gemeente een nieuwe editie op het kerkplein. Aan het concept werd niet gesleuteld: de bezoekers kregen een zangboekje met een 30-tal bekende Vlaamse meezingers en Engelstalige medleys. Na de pauze nam Gary Hagger de microfoon over om het publiek doorheen dit gezellige zangfestijn te loodsen. sb