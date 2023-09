Marine Kadetten ontvangen bezoek aan boord van de Liberation in Leopoldsburg

Leopoldsburg

Vorige zaterdag hielden de Koninklijke Marine Kadetten van Leopoldsburg een openkorpsdag aan de Kampse kanaalkom. Wie geïnteresseerd was kon de sfeer aan boord van het voormalig patrouilleschip de Liberation komen opsnuiven. “Wij zijn een jeugdbeweging met 55 leden en jongeren kunnen aansluiten vanaf 8 jaar. Het doel is om de jeugd te introduceren in het nautisch leven om zo eventueel door te stromen naar het militaire marinekorps of de koopvaardijvloot. Wij komen wekelijks samen en naast de drill voorzien wij lessen nautische basiskennis met nadien praktische activiteiten op het water of op het droge”, weet Conny Stevens. sb