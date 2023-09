“Sepp Kuss gaat bergop tien seconden vooruit zonder te trappen”: Franse ex-renner is zeker van mechanische doping bij Jumbo-Visma

Dominante prestaties in het wielrennen wekken sinds het tijdperk van Lance Armstrong hier en daar argwaan op, maar wat Jérôme Pineau (43) in de podcast Les Grandes Gueules dus Sport van RMC Sport vertelt, zijn vlakaf beschuldigingen. De Franse ex-renner is er heilig van overtuigd dat ze zich bij Jumbo-Visma schuldig maken aan mechanische doping.

Pineau was zondag te gast in de podcast Les Grandes Gueules dus Sport van RMC Sport. En de ex-renner van onder meer Quick-Step en IAM Cycling bewees meteen dat hij niet verlegen is om een boute uitspraak te doen. Hij gelooft niet dat de dominante prestaties van Jumbo-Visma in de Vuelta – ze hebben de eerste drie renners in het klassement – op een veroorloofde manier gebeuren. “De internationale instanties maken onze sport kapot. Ze laten te veel dingen gebeuren, controleren niets meer en doen wat de grote teams willen. Dat is het gevaar. Dan kan je beginnen denken wat je wil. We zien de beelden… Ik heb het niet over doping, maar over iets dat nog erger is. Mechanische doping? Ja, mechanische”, zo is Pineau overtuigd.

“Als je kijkt naar de versnelling van Sepp Kuss op de Tourmalet, tegenover een groep met renners als Juan Ayuso, Cian Uijtdebroeks – die wordt aangekondigd als een heel groot talent –, en Marc Soler… Dat zijn toch geen sukkelaars op de fiets? En Kuss rijdt bij zijn versnelling tien kilometer per uur rapper, moet remmen door een toeschouwer en rijdt dan weer tien per uur rapper dan die jongens. Hoe kan je dat verklaren?”

Cian Uijtdebroeks en Mikel Landa omsingeld door drie Jumbo-Visma-renners op de Tourmalet. — © Getty Images

Het argument van een andere gast in de podcast dat de fietsen wel degelijk gecontroleerd worden op mechanische doping, kunnen Pineau niet overtuigen. “We kunnen erop wijzen dat bepaalde instanties geld nodig hebben om te leven. Het is mijn sport, ik leef ervan en ik heb ervan geleefd. Het is mijn passie, maar ik ben bang, het baart me grote zorgen. Ik zie bepaalde dingen... Op de Col de Spandelles (die in de etappe naar de Tourmalet de voorlaatste klim was, red.) gaat Kuss tien seconden vooruit zonder te trappen. Ik weet niet hoe dat moet, hoor.”

Wanneer wordt opgeworpen dat er geen bewijs is, antwoordt Pineau: “Bij Armstrong waren er ook geen bewijzen. Maar wij renners in het peloton wisten wel van zijn bedrog. Nu is juist hetzelfde aan het gebeuren.”

