Gratis fruit plukken in de Broekhofboomgaard in Gellik

Gellik

De gemeente Lanaken organiseerde samen met Natuurvereniging Orchis een succesvolle plukdag in de Broekhofboomgaard, vlakbij het kerkhof van Gellik. “Het is een enorm succes. Al van in de middag komen veel gezinnen naar de boomgaard. Ze mogen met de plukstokken die we ter beschikking stellen de appels, peren en pruimen plukken van de bijna 150 aanwezige hoogstamfruitbomen. Veelal oude en nostalgische fruitrassen”, verduidelijkt Gilbert Bastiaens van Orchis.

Tussen het plukken door was het tijd om te genieten van al dat lekkere fruit. — © Johnny Geurts

Tussen het plukken door wordt er alvast gretig geproefd. “De appels zijn heel lekker”, lachen Febe (6) en Esmee (3). “Wellicht dat oma er nog een taart mee gaat bakken.”

Het evenement onderstreepte het belang van het behoud van deze kostbare boomgaarden en de waardering voor het erfgoed van oude fruitrassen. joge