Het ongeval in de Stationsstraat in Elen. — © 112 Meldingen Limburg

Een chauffeur die onder invloed was van alcohol reed zondag rond 20.45 uur tegen de omheining van een huis in de Stationsstraat in Elen. De chauffeur verklaarde dat hij had moeten uitwijken voor een kat. De politie trok de rijbewijs van de veertiger in.

Ook in de Borreshoefstraat kwam zondag een auto tegen een gevel terecht. Ditmaal bij de bakkerij en het ongeval gebeurde om 19.40 uur.