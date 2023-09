“Gij zijt een fucking loser man”: Dimitri de Condé moet voor bondsparket verschijnen na scheldtirade tijdens Genk-Anderlecht

Head of Football van KRC Genk Dimitri de Condé (48) moet zich verantwoorden voor het bondsparket na zijn acties tijdens en na de topper tussen Genk en Anderlecht op 3 september. De Condé ging toen in de clinch met Jan Vertonghen, ref Bram Van Driessche en de vierde official.

De Condé moet zich volgende week verantwoorden voor het bondsparket voor “verbaal en non-verbaal wangedrag ten opzichte van een wedstrijdofficial (beledigingen, bedreigingen, intimidatie)” en “verbaal en non-verbaal wangedrag ten opzichte van een speler van de tegenstrever (intimidatie)”.

Volgens het verslag van scheidsrechter Bram Van Driessche ging De Condé “verbaal en wild gesticulerend stevig tekeer tegen de vierde official” na de tweede gele kaart voor Bonsu Baah. Bij de rust stond hij volgens het verslag in de spelerstunnel te wachten en haalde hij dit keer verbaal uit richting Van Driessche. “De taal die hij gebruikte, tart alle verbeelding. Een bloemlezing: Ge zijt een fucking loser man, Wat loopt gij hier eigenlijk te doen, Gij zijt een echte schande, Ge zijt hier nooit meer welkom in deze gang, fucking loser.”

Jan Vertonghen in een opstootje met Bonsu Baah en Paintsil. — © Isosport

“Na de wedstrijd sprak hij me opnieuw op agressieve wijze aan dat ik een regelrechte schande was. Ik heb hem daarop uitgenodigd om de dialoog in de kleedkamer aan te gaan, waarop hij zei: Met u praat ik nooit meer”, staat er nog te lezen. Volgens het verslag van vierde official Quentin Pirard is De Condé na de wedstrijd ook Jan Vertonghen verbaal gaan provoceren.

Het bondsparket vindt zo’n gedrag onaanvaardbaar en roept De Condé daarom op. “Het woordgebruik ten aanzien van de wedstrijdleiding is uitermate ongepast en onaanvaardbaar en heeft een beledigend en bedreigend karakter. Die houding hoort niet thuis in ons voetbalbestel en zeker niet voor een bestuurslid van een voetbalclub uit het profvoetbal. Een blik op het disciplinair verleden van de heer De Condé leert het bondsparket dat er in het verleden ook reeds incidenten waren met de wedstrijdleiding. Er zijn drie veroordelingen geweest voor o.a. kritiek op de wedstrijdleiding, commentaar op de wedstrijdleiding, beledigen van de scheidsrechter en de houding tijdens de rust… Kortom: het lontje van de heer De Condé is niet onmetelijk groot”, klinkt het onder meer als motivering om hem op te roepen.

De zitting vindt plaats op 19 september. De Condé riskeert een strenge straf.