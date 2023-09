Minder Mobielen Centrale viert 40ste verjaardag met reünie van alle chauffeurs

Lanaken

Op vrijdag 8 september verzamelden heel wat huidige en vroegere chauffeurs in het Dienstencentrum ‘Aan de Statie’ in Lanaken om even stil te staan bij de 40ste verjaardag van de Minder Mobielen Centrale. Ere OCMW-secretaris en initiatiefnemer Toine Beckers en gewezen administratief medewerker Elly Geraerts waren er ook samen met Nicole Martens en Fred Visser, chauffeurs van het eerste uur, die twee jaar geleden na 38 jaar trouwe dienst de autosleutels in de la lieten liggen. “Dankzij de gedrevenheid van onze nieuwe medewerker Michelle Beckers tellen we vandaag maar liefst 18 chauffeurs. Zij zijn niet alleen chauffeur maar vaak ook vertrouwenspersoon waaraan de gebruikers hun verhaal kwijt kunnen tijdens de rit naar de kapper, de winkel, de arts, het ziekenhuis... Soms groeit er zelfs meer tussen chauffeur en klant, want in het recente verleden zijn er twee koppeltjes ontstaan”, lacht schepen Michel Stevens. Op dit ogenblik heeft de MMC 392 gebruikers, die vorig jaar 4.844 ritten boekten, goed voor ruim 110.000 km: een stijging van 30 % t.o.v. 2021. Een speciaal woordje van dank had Stevens voor Jef Jansen en Herman Ghelen die al 25 jaar vrijwillige chauffeur zijn. eva