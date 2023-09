Vlierhof loopt helemaal vol voor Kortessem Lacht

Kortessem

Op dinsdag 5 september werden de lachspieren op de proef gesteld tijdens ‘Kortessem Lacht’ in de zaal van het Vlierhof in Vliermaal. Tijdens deze gezellig namiddag kon de hele zaal lachen met de grappen van Jos Roofthooft. De presentatie was in handen van Niene Bijnens. Niene is kandidate Miss Limburg en afkomstig van Vliermaal. “Ik ben hier naar school gelopen en ook al woon ik nu in Hasselt, kom ik hier nog vaak op bezoek. Samen met Mario vonden we een humornamiddag een ideaal opzet om de mensen van ons dorp nog eens samen te krijgen”, zegt Niene. rapo