Breydelzonen winnen fusieschuttersfeest in Kinrooi voor het derde jaar op rij

Kinrooi

Op het fusieschuttersfeest in Kinrooi werd er weer duchtig gedefileerd, gemarcheerd, geschoten en genoten. “Dit is een echt volksfeest: achter en onder de schietbomen bewaren we historie en folklore, staat kameraadschap centraal en vieren we het leven”, zo vertelt Mark Hoedemakers. Voor de derde keer op rij wonnen de Breydelzonen de schutterswedstrijd en mogen ze de wisselbeker definitief een ereplaatsje geven. pabr