Minister Peeters wil komaf maken met “monopolie” in landschap autokeuringen

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wil een einde maken aan het monopolie in het landschap van de autokeuringscentra. Die operatie moet de centra performanter en meer klantgericht laten werken. Sectorfederatie GOCA reageert verbaasd, want volgens haar bestaat er vandaag al een vrije markt voor autokeuringen in Vlaanderen.