Poetin dan toch niet helemaal welkom in Brazilië: Lula relativeert uitspraak

De Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva heeeft zijn uitspraak dat de Russische president Vladimir Poetin niet gearresteerd zal worden bij een mogelijk bezoek aan Brazilië gerelativeerd. “Ik weet niet of het Braziliaanse gerecht hem gevangen zal nemen. Het is justitie die daarover beslist, niet de regering of het parlement”, klonk het tijdens een persconferentie in de Indiase hoofdstad New Delhi.

Het Internationaal Strafhof (ICC) vaardigde in maart een arrestatiebevel uit tegen Poetin. Hij wordt beschuldigd van “oorlogsmisdaden” na de “illegale deportatie” van duizenden Oekraïense kinderen als onderdeel van de Russische invasie in Oekraïne.

Brazilië is lid van het ICC, en zou de president in theorie dus moeten oppakken wanneer hij voet zet op Braziliaanse bodem. Maar tijdens de G20-top zei Lula da Silva afgelopen weekend dat Poetin niet bang hoeft te zijn voor een arrestatie wanneer hij deelneemt aan de volgende G20-top in Brazilië, in juli 2024.

Daar komt hij nu op terug. De Braziliaanse president plaatste evenwel vraagtekens bij het lidmaatschap van Brazilië bij het ICC. Hij wil weten waarom het land lid is geworden “van een hof dat de Verenigde Staten niet aanvaarden”. Bovendien zijn ook andere landen als Rusland, China en India geen lid, klinkt het. “Het zijn de opkomende landen die dingen ondertekenen die henzelf schaden”, aldus de president.

Poetin nam niet deel aan de G20-top in India, maar werd er vertegenwoordigd door minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Sinds de Russische inval in Oekraïne heeft Poetin nauwelijks Rusland verlaten. Zo was hij ook niet aanwezig op de vorige top van de G20, in Indonesië.