Armenië laat Amerikaanse legeroefeningen toe, tot grote ergernis van Rusland

Armenië heeft sinds maandag enkele legeroefeningen van het Amerikaanse leger toegelaten op haar grondgebied. Het wijst op de grote verdeeldheid die er sinds de inval van Rusland in Oekraïne heerst in de landen van de Kaukasus, die in het verleden veelal geallieerd waren met Rusland.

De oefeningen onder de noemer Eagle Partner 2023 worden gehouden tussen 11 en 20 september met als doel “het interoperationele niveau te verhogen van de Amerikaanse en Armeense strijdkrachten die deelnemen aan vredehandhavingsoperaties.”

De Amerikaanse legerleiding laat weten dat 85 Amerikaanse soldaten en zo’n 175 Armeense militairen samen trainen in de opleidingscentra van Zar en Armavir, niet ver van hoofdstad Jerevan.

De oefeningen worden niet geapprecieerd door Rusland, dat vrijdag de Armeense ambassadeur al op het matje riep “wegens onvriendelijke maatregelen”. Sergej Lavrov, de chef van de Russische diplomatie, ziet geen enkel positief element in de pogingen van “een agressief NAVO-lid om de Kaukasus binnen te dringen”. Hij zei echter dat hij hoopte dat de ‘geallieerde verplichtingen’ die Rusland aan Armenië binden, voorrang zullen krijgen.

In Armenië heerst echter ongenoegen over de onmogelijkheid van Rusland om Armenië te ondersteunen in de strijd tegen Azerbeidzjan en het gebrek aan engagement van de Russische vredestroepen in het conflict tussen de twee rivaliserende buurlanden.