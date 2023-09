Tongenaar bedreigt medewerkers OCMW en VDAB nadat hij uitkering verliest: “Ik zal je vermoorden”

Sinds begin 2022 kreeg de dertiger een leefloon van het OCMW in Tongeren. De man kreeg dit jaar echter een bericht dat zijn uitkering vanaf 1 juni ingetrokken zou worden omdat hij niet meewerkte aan de opgelegde trajecten om hem aan het werk te krijgen. De man was het daar niet mee eens en stuurde op 8 mei een eerste dreigende mail naar een medewerker van het OCMW. De politie werd ingelicht en ging langs bij de dertiger, die beloofde om geen dreigmails meer te sturen.

Lang hield hij zijn belofte niet, want op 20 mei kroop hij weer in zijn pen en viel hij tot en met 19 juni meerdere medewerkers van het OCMW en de VDAB tientallen keren lastig met ernstige dreigmails. “Wacht maar tot ik ’s nachts met een loden pijp langs je bed sta”, “Rot in de hel, vuile hoer” en “I will find you and I will kill you” (“Ik zal je vinden en ik zal je vermoorden”, nvdr.), zo schreef hij.

Werkstraf

De man stond vorige maand opgejaagd voor de Tongerse rechter om zich te verantwoorden. “Ze zijn een klopjacht op mij aan het houden. Ik ben het onrecht gewoon kotsbeu”, zo sprak hij toen. De Tongerse rechter wil de man echter wel een kans geven om zich te bewijzen. “Hij wil aantonen dat hij wél bereid is om te werken. De aard en de ernst van de feiten laten het opleggen van een werkstraf toe”, zo luidt het vonnis. De man moet daarom een werkstraf van 120 uur uitvoeren. Als hij dat niet doet, gaat hij voor 10 maanden naar de gevangenis. Hij krijgt ook een geldboete van 800 euro met uitstel.

Een medewerkster van de VDAB stelde zich burgerlijke partij en krijgt een bedrag van 250 euro toegekend.