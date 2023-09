De grote ster ontbreekt: Yellow Tigers moeten het zonder sterkhouder Britt Herbots doen in olympisch kwalificatietoernooi

De Yellow Tigers moeten zonder Britt Herbots het olympisch kwalificatietoernooi in Japan (16 -24 september) afwerken. De steraanvalster van de Belgische volleybalvrouwen heeft nog te veel last van de buikspierblessure die haar ook parten speelde tijdens het EK vorige maand in eigen land. Ze miste toen door een scheur in de buikspier de (verloren) achtste finale tegen Turkije.

“Qua pijn voel ik me wel oké, al gaat niet alles honderd procent. Maar welk risico wil je nemen? Als je speelt, kan de spier verder scheuren. En dan duurt het nog langer om terug te komen”, zei Herbots eind augustus in Brussel. Over haar speelkansen in Japan bleef ze toen op de vlakte. “Het is nog koffiedik kijken. We zullen moeten zien wanneer die scheur hersteld is. Ik zou daar geen risico’s willen nemen.”

“Hoewel de revalidatie van haar kwetsuur de goede kant opgaat, is er na grondig onderzoek en in samenspraak met de medische staf beslist om deze revalidatie alle prioriteit te geven. Zodanig dat de nakende seizoenstart bij haar club en de zomer 2024 met de Yellow Tigers niet in gedrang komt”, zo laat de Belgische volleybalbond maandag weten.

© BELGA

Bondscoach Kris Vansnick betreurt de afwezigheid van zijn vedette maar blijft positief. “De afwezigheid van Britt is natuurlijk een ernstige aderlating”, reageert hij. “De dames hebben in de spannende laatste wedstrijd van het EK tegen Turkije, de latere Europese kampioen, echter bewezen dat er kwaliteit en veerkracht schuilt in onze ploeg. We zullen haar afwezigheid creatief en collectief moeten opvangen. Het biedt ook de mogelijkheid aan andere speelsters om op te staan en zich te tonen in dit uitdagende olympisch kwalificatietoernooi in Japan.”

De Yellow Tigers (FIVB 13) spelen deze maand in Japan tegen Bulgarije (FIVB 16), Puerto Rico (FIVB 22), Argentinië (FIVB 19), Peru (FIVB 29), Japan (FIVB 8), Brazilië (FIVB 4) en Turkije (FIVB 1).

Er zijn drie kwalificatiegroepen, de top twee kwalificeert zich telkens voor de Olympische Spelen. Gastland Frankrijk is automatisch geplaatst, zo blijven er na de toernooien nog vijf olympische tickets over. Deze worden verdeeld volgens de wereldrangschikking in juni 2024. Het is dan ook mede het doel van de Yellow Tigers om via het OKT voldoende ranking points te sprokkelen, onderstreept de Belgische federatie.

De selectie:

Spelverdelers: Jutta Van de Vyver, Elise Van Sas, Charlotte Krenicky

Hoekspelers: Celine Van Gestel, Manon Stragier, Kaat Cos

Middenblokkers: Silke Van Avermaet, Marlies Janssens, Nathalie Lemmens, Anna Koulberg

Hoofdaanvaller: Pauline Martin

Libero’s: Britt Rampelberg, Nel Demeyer, Noor Debouck