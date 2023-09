Toch geen link tussen darm- en gewrichtsontsteking

Gewrichtsontstekingen worden, anders dan werd aangenomen, niet veroorzaakt door veranderingen (in de talrijke bacteriën) in de darmen. Dat bewijst een nieuwe studie van het Centrum voor Inflammatieonderzoek van VIB-UGent, die maandag verschijnt in het wetenschappelijke tijdschrift EMBO Molecular Medicine. De algemene aanname dat darmontstekingen en “microbiële stimuli” ontstekingen in de gewrichten kunnen veroorzaken wordt zo betwist.

Ge­wrichts­ont­ste­king (artritis) is een veel voorkomende complicatie bij darmontstekingen (IBD). En omgekeerd ontwikkelen artritispatiënten vaak een darmontsteking. Dat leidde in de geneeskunde tot het concept van een “darm- gewricht as”, die suggereert dat de twee ziektebeelden met elkaar gelinkt konden worden. Maar onderlinge samenhang of correlatie bewijst hier geen oorzakelijk verband.

Uit onderzoek met steriele muizen blijkt dat de dieren, beschermd tegen darmontsteking, nog steeds ernstige gewrichtsontsteking ontwikkelden. Dat bewijst dat darmbacteriën darmontsteking veroorzaken, maar niet betrokken zijn bij de ontwikkeling van gewrichtsontsteking.

“Er is lang gedacht dat ontstekingen in de darmen en gewrichten mechanisch met elkaar verbonden zijn, maar onze studie betwist deze hypothese”, aldus professor Lars Vereecke. “Hoewel gedeelde ontstekingsroutes kunnen bijdragen aan zowel darm- als gewrichtsontstekingen, geeft ons onderzoek aan dat de stimuli om deze routes te activeren in elk weefsel verschillend zijn.”

De bevindingen tonen aan dat microbiële factoren darmontsteking kunnen veroorzaken, terwijl steriele mechanismen een grotere bijdrage lijken te leveren aan gewrichtsontsteking. De implicaties van de studie zijn verstrekkend en bieden potentiële inzichten in de ontwikkeling van weefselspecifieke therapeutische interventies. “Ons onderzoek opent nieuwe wegen voor onderzoek naar de oorzaken van ontstekingen en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor artritis en aanverwante aandoeningen”, zegt Alexandra Thiran, eerste auteur van de studie.