Duizend wafels en twee bussen voor Stevoorts Afrikaproject

Hasselt

Op 7 oktober vertrekken het echtpaar Wim en Lut Gheysels en vader en dochter Kurt en Lulu Jacobs, vier leden van het Stevoort Nursery School comité, naar het Gambiaanse dorpje Jammeh Kunda. Daar hebben Stevoortse vrijwilligers de afgelopen jaren onder meer een school en een naaiatelier gebouwd. “Wij rijden ernaar toe met twee bussen, waarvan we er een hebben gekregen en een hebben gekocht van Intesa”, vertelt Wim Ghysels. “Die bussen laten we daar. Eentje zal als schoolbus worden gebruikt, de andere als taxibus. Samen met de bussen nemen we ook nog wat geld mee. De voorbije dagen hebben we met de hulp van een aantal mensen van onze groep 1000 wafels gebakken. De verkoop daarvan heeft zo’n 700 euro opgeleverd en dat bedrag is voor Jammeh Kunda.” raru