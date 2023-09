Afrikaanse varkenspest ontdekt bij zeven wilde zwijnen in Zweden

In Zweden hebben autoriteiten bij zeven wilde zwijnen de Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Dat heeft het Zweedse Nationaal Veterinair Instituut bekendgemaakt. De autoriteiten onderzoeken nu verder stalen van karkassen in dezelfde regio.

De Afrikaanse varkenspest is een besmettelijke virusinfectie die wilde en tamme zwijnen treft en doorgaans binnen een week tijd tot de dood leidt. De ziekte kan niet overgedragen worden op mensen.

Het virus dat de ziekte veroorzaakt, werd woensdag voor het eerst ontdekt bij een overleden wild zwijn nabij het Zweedse dorp Fagersta, ruim 200 kilometer ten noorden van de hoofdstad Stockholm.

Rondom de plek werd daarom een gebied van bijna 1.000 vierkante kilometer afgezet. Daar zijn intussen nog meer overleden dieren ontdekt. In het gebied is het bewoners en bezoekers niet toegestaan te verblijven in de bossen of velden.

In september 2020 werd de Afrikaanse varkenspest voor het eerst ontdekt bij een dood wild zwijn in de Duitse staat Brandenburg. Het is de eerste keer dat de ziekte in Zweden wordt vastgesteld.