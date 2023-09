Scouts Sint-Martinus XIIde houden startdag in kinderboerderij in Kiewit

Hasselt

Met 96 waren ze, de scouts van Sint-Martinus XIIde om van start te gaan met hun 81ste werkjaar. Die startdag ging door in het groene decor van de kinderboerderij in Kiewit. Nadat elk van de zeven groepen een activiteit had gedaan, werd er op het grote grasveld verzamelen geblazen voor een gezamenlijk estafettespel en de traditionele overgooi als afsluiter. “Het gezamenlijke spel is perfect om elkaar beter en de nieuwelingen voor het eerst te leren kennen”, zegt Jarno Bamps. “Als ik onze scoutsgroep zou moeten typeren, dan zet ik vriendschap, traditie en zelfredzaamheid bovenaan. We hechten bijvoorbeeld erg veel belang aan zaken zoals een verzorgd uniform, en tijdens ons kamp doen we het zonder elektriciteit en proberen we zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. We zijn ervan overtuigd dat dit voor onze leden belangrijk is in hun groei naar zelfstandigheid.” raru