Tien jaar na ‘Papaoutai’: Stromae haalt als tweede Belg meer dan 1 miljard views op Youtube

Papaoutai, één van Stromaes grootste hits, verscheen in 2013 en stond op zijn succesplaat Racine carrée. De videoclip sprong destijds in het oog: Stromae speelde er een bewegingsloze mannequin-versie van zichzelf, een typetje waarmee hij nadien ook uitpakte op concerten en rode lopers. Het nummer belandde in meerdere landen op nummer één en haalde in Vlaanderen dubbel platina.

Tien jaar na de release is Papaoutai meer dan 1 miljard keer bekeken op Youtube. Het is het tweede Franstalige nummer dat daarin slaagt, na Dernière danse van de Franse zangeres Indila. Stromae is bovendien pas de tweede Belg die de kaap overschrijdt. In 2018 deed de Belgisch-Australische Gotye het hem voor met de wereldhit Somebody that I used to know.

Via zijn eigen label Mosaert heeft Stromae zijn fans al bedankt. “Jullie konden ons geen beter geschenk geven voor de tiende verjaardag va Racine carrée”, schrijft hij op Instagram. Om dat jubileum te vieren, verschijnt in oktober een ‘limited edition’ van het album op vinyl en cd met een fotoboek.

Stromae zelf staat momenteel nog steeds op non-actief wegens gezondheidsproblemen. In mei annuleerde hij de resterende shows van zijn Multitude-tournee, waaronder ook zijn concerten op Rock Werchter en in Paleis 12. Hoe lang hij nog buiten strijd is, is niet bekend.