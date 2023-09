Brits parlementsmedewerker verdacht van spionage voor China ontkent alles

De politie in het Verenigd Koninkrijk maakte zaterdag bekend dat in maart een twintiger in zijn huis in Edinburgh was gearresteerd op verdenking van spionage. De autoriteiten maakten zijn naam of details over zijn activiteiten niet bekend.

Volgens de Times werkte hij voor de regerende Conservatieven in het parlement. “De man had nauwe banden met de staatssecretaris voor Veiligheid, Tom Tugendhat en was in dienst als onderzoeker van Alicia Kearns, de voorzitster van de commissie Buitenlandse Zaken van het Lagerhuis”, zo meldt de krant maandag.

In een verklaring van zijn advocaten legde de man, die zijn identiteit niet bekend maakte, uit dat hij “zich gedwongen voelt om te reageren op beschuldigingen in de media dat hij een Chinese spion is”.

Bezorgdheid

Hij sprak over “foutieve en extravagante informatie”. “Het is essentieel dat bekend wordt dat ik volledig onschuldig ben”, schreef hij. “Ik heb mijn hele carrière geprobeerd om anderen te onderwijzen over de uitdaging en bedreigingen van de Chinese Communistische Partij. De beschuldigingen tegen mij gaan “in tegen alles waar ik voor sta”, klonk het nog.

Zondag uitte de Britse premier Rishi Sunak zijn bezorgdheid over mogelijke inmenging door China.

Maandag reageerde ook de Chinese regering: “We verwerpen deze beschuldigingen van spionage ten stelligste”, zo luidde het. “We dringen er bij de Britten op aan om te stoppen met het verspreiden van valse informatie en een einde te maken aan hun anti-Chinese politieke manoeuvres en kwaadaardige vernederingen”, zei Mao Ning, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.