Patro loot AA Gent in zestiende finales Croky Cup: “Er alles aan doen om hen een hete avond te bezorgen”

“Als Limburgers hoopten we KRC Genk, maar met AA Gent hebben we opnieuw een club op de top-5 beet”, lacht Stijnen. “Hein Vanhaezebrouck heeft met Kums, Tissoudali, Orban, Hong en Cuypers enkele ronkende namen in de ploeg. Ze zijn leider in de Jupiler Pro League en spelen Europees. We zijn geen favoriet, maar het zal een spektakelwedstrijd worden.” Patro ontvangt AA Gent op dinsdag 31 oktober, woensdag 1 of donderdag 2 november. Dat wordt later nog bekendgemaakt. (jds)