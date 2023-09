Nederlandse klimaatactivisten blokkeren snelweg voor derde dag op rij, waterkanon ingezet

Enkele tientallen klimaatactivisten zijn maandag de A12 opgelopen in Den Haag in Nederland. De snelweg is daarom in beide richtingen afgesloten. Het is al de derde dag op rij dat de activisten de snelweg blokkeren. Het protest maandag is wel minder groot dan in het weekend. De politie voert intussen de eerste activisten weg en heeft het waterkanon ingezet.