Superhelden racen in zeepkisten door Tongerlo

Bree

In Tongerlo vond weer een zeepkistenrace plaats. “De Keyartstraat werd omgetoverd in een echte racebaan voor de zelfgemaakte zeepkisten”, vertelt organisator Bert Neijens van de Gezinsbond. “Zoals elk jaar kozen we een thema: het hele evenement is opgebouwd rond superhelden.”

Zoals steeds was het weer over de koppen lopen in Tongerlo. Toen de zeepkisten uitgeraasd waren, ging het dorpsfeest aan de talrijke eet- en drankstandjes nog een hele tijd door. pabr