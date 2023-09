Buitenlandse reddingswerkers starten missie in Marokko, B-Fast-team nog niet gevraagd

Opsporings- en reddingsteams uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn begonnen aan hun missie in Marokko: ze ondersteunen op dit moment de plaatselijke reddingswerkers in de gebieden die getroffen zijn door de aardbeving. Dat meldt het Marokkaanse persagentschap MAP maandag.

Het Verenigd Koninkrijk heeft zestig opsporings- en reddingsexperten met uitrustingen en vier speurhonden naar Marokko gestuurd om de door Marokko geleide reddingswerken te ondersteunen, zegt de Britse ambassadeur op X, het voormalige Twitter. Zondag is een speciale eenheid van het Spaanse leger met speurhonden naar Marokko gevlogen. Het Belgische B-Fast-team staat klaar, maar is nog niet gevraagd.

(Lees verder onder de foto)

© REUTERS

De Europese Unie maakt een miljoen euro vrij voor Marokko. Dat geld dient om humanitaire partners ter plekke te ondersteunen, zoals de Rode Halvemaan. De Europese Commissie overlegt intussen met de lidstaten voor een eventuele mobilisering van interventieteams, mocht Marokko daar om vragen.

De minister van Binnenlandse Zaken verklaarde zondagavond dat de autoriteiten een nauwkeurige evaluatie van de behoeften ter plaatse gemaakt hadden. Daarbij werd rekening gehouden met het feit dat een gebrek aan coördinatie in dergelijke situaties tot nadelige resultaten zou leiden, meldde de Marokkaanse nieuwswebsite Hespress. Daarom is aanvankelijk “op de aangeboden steun van de bevriende landen Spanje, Qatar, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten” ingegaan, klonk het verder.

(Lees verder onder de foto)

© REUTERS

Frankrijk gaat financiële hulp ter waarde van vijf miljoen euro aanbieden aan ngo’s die momenteel ter plaatse zijn in Marokko. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna vindt het “ongepast” om te discussiëren over waarom het ene land wel mag helpen van de Marokkaanse regering en het andere niet. De relatie tussen Frankrijk en Marokko is de laatste jaren gespannen, onder meer omdat de Franse president Emmanuel Macron de banden met Algerije probeert aan te halen, de grote rivaal van Marokko. Er is als gevolg al maanden geen Franse ambassadeur meer in Marokko.

Tot zondag waren wegen in het getroffen gebied nog geïsoleerd, omdat straten door aardverschuivingen geblokkeerd waren. Reddingswerkers proberen zo snel mogelijk in de afgesneden bergdorpen te komen. Overlevenden vertelden dat uit het puin van de huizen een lijkengeur opsteeg.