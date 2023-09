Beweegbank aan rustoord De Voorzienigheid in Bocholt is ideaal om fit te blijven

Bocholt

De beweegbank op het binnenplein aan rustoord De Voorzienigheid is meer dan een gewone zitbank. “Het is een ontmoetings- en belevingsplaats en onderdeel van onze beweegroute. De bank is uitgerust met zes verschillende fitnesselementen waaraan of waarop je meer dan 250 lichaamsoefeningen kan doen”, vertellen René en Ruud van de gemeentelijke sportdienst. Tijdens de sportelweek verduidelijkt Ruud welke oefeningen je kan uitvoeren. “Mensen zien bewegen doet bewegen, dat is het doel”, zegt Ludo, terwijl hij samen met zijn Okra-vrienden de beweegbank uittest. Via de gratis app kan je een individueel aangepast trainingsschema uitwerken. “Gekoppeld aan wandelen en fietsen is de beweegbank, ook voor de bewoners van de Voorzienigheid, ideaal om fit te blijven”, vinden Ruud en René. rdr