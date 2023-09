Franse sfeer met een flashback naar het verleden in Munsterbilzen

Bilzen

In het pittoreske Munsterbilzen beleefden honderden bezoekers een onvergetelijk Frans evenement. Chateau Provence streek neer in het idyllische park van de eeuwenoude abdij, pal naast het majestueuze kerkgebouw. “Op deze plek ben ik destijds naar school geweest. De gebouwen van de voormalige abdij waren een lagere meisjesschool. Hier hebben we bij juffrouw Vandebeek als kind mooie momenten beleefd. Pure nostalgie”, vertellen Frieda Meisters (58) en Francine Vissers (63).

Voor Frieda en Francine was het een nostalgische trip naar hun schooltijd — © Johnny Geurts

In het park liet de stad Bilzen de bezoekers een weekend lang genieten van onder andere jeu de boules, kinderanimatie en Franse live muziek. “Bovendien hebben we gezorgd voor een breed scala aan culinaire hoogstandjes om te genieten van de Franse charme en het goede leven dat de Provence te bieden heeft”, stelt projectmedewerker Lieven Rondags. joge