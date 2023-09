Geitenherder Tayeb in tranen: “Ik moest kiezen tussen mijn ouders en mijn zoon”

Themabeeld: Mensen rouwen om de dood van familieleden in het dorpje Imi N’Tala. — © AFP

Na de verwoestende aardbeving moest geitenherder Tayeb ait Ighenbaz de keuze maken of hij zijn ouders zou redden of zijn zoon van 11 jaar oud.

Het stenen huis waar hij samen met zijn vrouw, twee kinderen en zijn ouders woonde, raakte zwaar beschadigd bij de aardbeving. “Toen de aarde begon te beven renden we naar de deur. Mijn vader lag te slapen en ik riep nog tegen mijn moeder dat ze moest komen, maar zij bleef achter om op hem te wachten”, zegt hij aan de BBC. “Het gebeurde allemaal zo snel.”

Alleen de man, zijn vrouw en hun dochter wisten op eigen kracht buiten te geraken. Tayeb zag vervolgens een hand van zijn zoon Adam, besefte dat hij snel moest handelen en begon de jongen met de handen uit te graven. Tegen zijn ouders, die eveneens vastzaten onder het puin, zei hij dat het te laat was. “Ik moest kiezen tussen mijn ouders en zoon”, zegt de man met tranen in zijn ogen. “Het is zo triest. Ik heb ze voor mijn ogen zien sterven. ”

“Nooit opgeven”

Het gezin woont nu samen met familie in geïmproviseerde tenten, niet ver van hun verwoeste woning. De meeste geiten van Tayeb hebben de aardbeving niet overleefd. “Geen ouders, geen huis, geen eten, geen kleren: ik ben nu 50 jaar oud en moet helemaal opnieuw beginnen.” Waarna de man de wijze raad herinnert die hij al op jonge leeftijd kreeg van zijn ouders: “Ze zeiden altijd: wees geduldig, werk hard en geef nooit op.”