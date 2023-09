Voormalig ploegleider Johan Bruyneel snapt de tactiek van Evenepoel niet: “Wielrennen op het hoogste niveau werkt helemaal niet zo, zelfs als je Remco Evenepoel heet”

Voor de tweede Vueltarit op rij ging Remco Evenepoel zondag mee in de ontsnapping. Iets wat voormalig ploegleider Johan Bruyneel maar moeilijk kan vatten. Dat liet hij verstaan in zijn podcast, ‘THEMOVE+’. “Dit draagt niets bij tot zijn Vuelta.”

Na zijn complete offday vrijdag, waarbij hij 27 minuten verloor op zijn concurrenten, reed Remco Evenepoel zaterdag iedereen in de vernieling vanuit de ontsnapping en won hij de rit. Dat vond voormalig ploegleider Johan Bruyneel geweldig. “Dat hij zaterdag mee ging in de vlucht was een perfect idee. Toen was het een parcours met veel zware beklimmingen waar hij de rest kon achterlaten.” Zo geschiedde en Evenepoel kwam solo aan.

Maar zondag ging Evenepoel zowaar opnieuw mee in de ontsnapping van de dag, deze keer zat ritwinst er niet in. ”Het was ook absoluut geen goed idee om opnieuw mee te gaan in de vlucht”, aldus Bruyneel. “Het was een minder zware rit. Je moet ook weten dat hij na z’n geweldige rit - en raid - van zaterdag ook moe moest geweest zijn. Hij is geen robot, geen superman. Wielrennen op het hoogste niveau werkt helemaal niet zo, zelfs niet als je Remco Evenepoel heet. Het is geen eendagskoers hé.”

© Getty Images

Geen ervaring

Al vindt Bruyneel dat de eindverantwoordelijkheid sowieso bij Soudal-Quick-Step zelf ligt, met een lichte sneer naar de ploegleiders Klaas Lodewyck en Iljo Keisse. “Zij hebben in hun wielercarrière niet de ervaring opgedaan hoe een grote ronde aan te pakken wanneer je een klassementsman in het team hebt. Daardoor voelen zij niet wat Remco voelt”, aldus Bruyneel. “Ik vind dat de ploegleiding zo’n geweldig getalenteerde renner moet kunnen intomen. En hem wat in te houden om hem dan helemaal los te laten op de belangrijke momenten. Ik heb het gevoel dat Soudal Quick-Step dat niet doet. Neemt Remco zelf al deze beslissingen?”

Klaas Lodewyck. — © Getty Images

Dus adviseert Bruyneel Patrick Lefevere onrechtstreeks om ook in de staf ervaring bij te kopen, wil de ploeg op termijn meedoen voor eindzeges in grote rondes. “De ploeg trekt nu wel renners aan die Remco kunnen bijstaan in de klimtrein, maar misschien moeten ze bij Soudal Quick-Step ook kijken om mensen te rekruteren die hem beter kunnen adviseren. Remco rijdt voor een team. Hij wordt bepaald door dat team, en een team heeft een kapitein heeft die moeilijke eindbeslissingen neemt. Die kapitein zou de sportdirecteur moeten zijn, maar ik denk dat Remco zelf de baas is binnen deze ploeg.”

Meedoen tegen grote kanonnen

Evenepoel zei zelf dat hij zeker nog de komende dagen zal proberen voor ritwinsten te gaan vanuit de vlucht, maar Bruyneel vindt dat absoluut geen goed idee. “Dat draagt ook niets bij tot zijn Vuelta”, aldus de voormalige ploegleider. “Als hij nog een rit wil winnen, moet hij focussen op rit 17 naar de Angliru. En niet vanuit de ontsnapping. Daar moet hij de strijd aangaan met de grote tenoren en het trio van Jumbo-Visma proberen kloppen. Dat zou ten minste nog een goede toevoeging zijn aan zijn Vuelta en hem vooral een vertrouwensboost geven. Als ik hem was zou ik nog voor dat ene hoofddoel gaan.”

