Models Inc scoort op internationale missverkiezing in Lloret de Mar

In totaal namen er 250 modellen over gans de wereld deel aan deze internationale missverkiezing in verschillende categorieën: o.m. kids – boys and girls, jonge dames en heren, lady’s en gentlemen. De hele week was gevuld met castings voor designers, repetities voor shows, fotoshoots enzomeer, wat erg zwaar was voor de meeste modellen. Velen hadden dan ook blaren op hun voeten op het einde van de week. Op stiletto’s lopen is niet gemakkelijk. De Belgische delegatie verzamelde in de verschillende categorieën diverse prijzen waaronder 'Best model in swimwear', 'Best Photomodel' en 'Brand Ambassador' voor bekende designers.In twee categorieën leverde ons land zelfs de winnaars af: Davina Vercruysse (20) uit Bilzen bij de 'Young lady’s' en Rune Martens (12) uit Peer bij de 'Kids/boys'. Davina, Best model of the universe 2023, is erg trots met haar kroontje, ook al omdat haar broer Dylano eveneens een nevenprijs won bij de mannen (Mister Glamour). Ze hoopt komend jaar meisjes te kunnen begeleiden bij het waarmaken van hun eigen droom. In oktober zal ze dan ons land vertegenwoordigen in Gambia, waar ze zal deelnemen aan Miss Global Tourism Super Model. Ze vindt dit een unieke belevenis en wil dan ook iedereen en in het bijzonder Joseline Panis van het modellenbureau en Rosario Stagno, de International Director van de verkiezing, bedanken voor de kansen die ze krijgt, alsook haar familie en de mensen van PXL Hasselt waar ze studeert voor kleuteronderwijzeres. Foto’s : Marc Driesen en Christian Mees