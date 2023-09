Neos Hasselt op stap in Eupen en Val-Dieu

Na een ontbijt in Eupen leidden twee gidsen hen tijdens een stadswandeling doorheen de hoofdstad van de Duitstalige Gemeenschap in België. Eupen is een mooie stad, bekend om de lakenindustrie in de 17-18de eeuw, maar ook om zijn vele barokke gebouwen en mooie moderne winkels.Daarna verplaatste het gezelschap zich naar Val-Dieu waar een uitgebreid middagmaal werd voorgeschoteld, gevolgd door een geleid bezoek aan de abdij en de brouwerij van Val-Dieu. Na het proeven van 2 bieren en lekkere abdijkaas trok het gezelschap moe maar tevreden terug naar huis.