Landelijke Gilde Opgrimbie ontvangt gewestvrienden van het Maasland

In het Maasland hebben de afdelingen van Landelijke Gilden de gezellige en mooie gewoonte dat ieder jaar één afdeling de bestuursleden van de andere afdelingen van het gewest uitnodigt voor een geweldige dag in eigen streek.

Dit jaar waren bijna 45 bestuursleden en hun partner te gast bij Landelijke Gilde Opgrimbie. Ze gingen op ontdekking in Landbouwmuseum De Nostalgie in Uikhoven. Ze genoten van heerlijk eten en daarna van een prachtige natuurwandeling naar de (wit)zandgroeve aan de Kikbeek. Waar ’t oud Grimbiaca hen vertelde over het bestaan van deze groeve.